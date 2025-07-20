Ünye'de 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Sinan Akçıl Konseriyle Final Yaptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleşen 34. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, ünlü popçu Sinan Akçıl'ın coşkulu konseriyle final yaptı.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye seslenen Sinan Akçıl, sahneye çıkar çıkmaz "Ünye hepiniz konserime hoş geldiniz. Ben konser için hazırdım ancak saatler tam yatsı namazına denk geldiği için caminin dağılmasını beklemek zorundaydık. Yani benim elimden bu geliyor. Benim erotik dansım yok, idare edin. Ben de ezanı bekledim. Yapacak bir şey yok, benim de özelliklerim maalesef böyle özellikler. Ünye oldukça, Ordu oldukça Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir şey olmaz" dedi. Konser sırasında eline aldığı cep telefonuyla seyircilerle şakalaşan Akçıl, "Durun, şu cep telefonumun interneti bitmiş. Şunu bir kapatarak açayım. Aha Demet Akalın arıyor. Onu ben meşgule attım. Her şey birbirine girdi" diye konuştu.

Konserde binlerce kişi, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede usta sanatçı Ferdi Tayfur'u da unutmayan Sinan Akçıl, "Bana Sor" şarkısını da dinleyicilerle birlikte söyledi. Hande Yener'in "Bodrum" şarkısına da değinen Akçıl, "Sevgili dostum Polat Yağcı da kusura bakmasın. Şarkı benim ağabeycim. Artık beni bu şekilde olması baydı. Değiştiriyorum ve normalde 'Bodrum'a da gittik beraber' ancak bu gece 'Ünye'ye de gittik beraber, İstanbul'da da yaşanır' olacak" diyerek şarkıya farklı bir yorum getirdi.

Sinan Akçıl konseriyle sona eren 34. Uluslararası Ünye Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, müzik ve eğlence dolu bir kapanışla Ünyelilere unutulmaz bir gece yaşattı. - ORDU