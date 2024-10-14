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Unutulmaz magazin olayları bir arada: Biz neler yaşadık

Unutulmaz magazin olayları bir arada: Biz neler yaşadık
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Zaman geçse de bazı olayları hafızamızdan silmek mümkün olmuyor. "Biz neler yaşadık?" diye merak edeceğiniz unutulmaz magazin olaylarını sizler için bir araya getirdik. Tüm detaylar haberimizde!

Ahmet Kaya'ya Yapılan Saldırı: 1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde Ahmet Kaya'nın konuşmasının ardından, sanatçının üzerine çatal ve bıçaklar fırlatıldı. Sanatçılar, bu protesto sırasında "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi. Kaya, sahnede "Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Yeni albümümde bir Kürtçe şarkı olacak; bunu yayınlayacak yürekli televizyonculara sesleniyorum" diyerek dikkat çekti.

Gülben Ergen'in ırkçı açıklamaları: Gülben Ergen, yıllar önce yayınlanan "Yaramaz" şarkısının klibinde siyahi bir çocuk oynattığı için yaptığı açıklamayla tepki topladı. "Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık, biz de zenci çocuk oynatalım dedik" ifadeleri, büyük eleştirilere neden oldu.

Demet Akalın'ın İbrahim Kutluay'ı tehdit etmesi: Demet Akalın, sevgilisi İbrahim Kutluay'a yanladığını düşündüğü Demet Şener için "Bir adaşımı çok kötü döveceğim" şeklinde tehditkar bir açıklama yaptı.

Unutulmaz magazin olayları bir arada: Biz neler yaşadık

Esra-Ceyda kardeşlerin gala skandalı: 2013'te, "Benim Dünyam" filmi galasında davetsiz misafir Esra-Ceyda kardeşler, kapıda görevli bir kadına saldırarak büyük bir olay çıkardı.

Demet Akalın'dan tartışmalı Diyarbakır çıkışı: Akalın, 2008'deki Bodrum konserinde seyircileri "Ağabey, Diyarbakır'dan mı geldiniz? Moron moron bakıyorsunuz" diyerek eleştirdi. Bu sözler, Diyarbakır iş insanları tarafından "Halkı aşağılamak" gerekçesiyle suç duyurusuna yol açtı.

Unutulmaz magazin olayları bir arada: Biz neler yaşadık

Serdar Ortaç'a Saldırı: 2009'da bir ödül gecesinde tuvalette saldırıya uğrayan Serdar Ortaç, saldırganın eyleminin Ahmet Kaya'ya yönelik bir kışkırtmanın intikamı olduğunu belirtti.

Unutulmaz magazin olayları bir arada: Biz neler yaşadık

Hande Ataizi'nin tuvalet macerası: Estetik operasyon sonrası kaçış planı yaparken tuvalet penceresinde sıkışan Hande Ataizi, uzun süren çabaların ardından kurtarıldı

Tarkan ve Tuğba Ekinci'nin ilginç diyaloğu: 2011'deki Altın Kelebek ödül töreninde, Tuğba Ekinci sahneye fırlayarak Tarkan'a "Neden okul yaptırmadın?" diye sordu, olay dikkat çekti.

Çağla Şikel'in, Şenol İpek'e 'tost mesajı' Mesajı: Şikel, meslektaşı Şenol İpek'e "Tostumu yedim seni bekliyorum" mesajı göndererek gündem oldu.

Unutulmaz magazin olayları bir arada: Biz neler yaşadık

Seda Sayan'nın Erol Köse'ye ayarı: Sayan, canlı yayında "Bana bak hepsini çıkarırım" diyerek tarihi bir çıkış yaptı.

Unutulmaz magazin olayları bir arada: Biz neler yaşadık

İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe'ye sözleri: Tatlıses, canlı yayında "Seni p...... elinden gittim aldım" diyerek olay yarattı.

Sevda Demirel'in Tokadı: Hande Ataizi'ne yönelik "NE DEDİN SEN?" demesi sonrası attığı tokat, Türkiye gündeminde geniş yankı buldu.

Aysun Kayacı'nın Sorusu: Kayacı'nın "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" sorusu, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Ahmet Kaya'ya Yapılan Saldırı: 1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde Ahmet Kaya'nın konuşmasının ardından, sanatçının üzerine çatal ve bıçaklar fırlatıldı. Sanatçılar, bu protesto sırasında "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi. Kaya, sahnede "Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Yeni albümümde bir Kürtçe şarkı olacak; bunu yayınlayacak yürekli televizyonculara sesleniyorum" diyerek dikkat çekti.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

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