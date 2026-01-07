Haberler

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy da tutuklananlar arasında yer alıyor.

  • İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 26 şüpheliden 19'u tutuklandı.
  • Tutuklananlar arasında oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ bulunuyor.
  • Üç şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

ÜNLÜLERE YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında olduğu 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak, Muzaffer Yıldırım, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, tutuklama talep edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli'nin de arasında olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumları5pn57k2vyk:

vay vay vay demet ablam hoş geldin tayfasına niye dokunmuyorlar c5 vs.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

İran mı olduk ne?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Trump geldi aklima ayni kafa

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Bazıları için adaletin gücü yetmiyormu çok yazık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aile ziyareti facia ile bitti; genç adamdan acı haber
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi inci gibi yan yana dizildi
Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti

Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aile ziyareti facia ile bitti; genç adamdan acı haber
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...