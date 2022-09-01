ÜNLÜLERDEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAYLAŞIMLARI!

Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ünlü isimler de tarihi zaferle ilgili duygularını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dile getirdi.

İşte o paylaşımlar;

FAZIL SAY

30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi şükranla, saygıyla anıyoruz. Burada müzik ile;

"Dörtnala gelip Uzak Asya'dan

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan,

Bu memleket bizim!"

TÜRKAN ŞORAY

"Vatanımızın tam bağımsızlığa kavuşmasını sağlayan, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetle…30 Ağustos Zafer Bayram'ımız kutlu olsun."