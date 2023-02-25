Ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı'nın acı günü Magazin Haberleri Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti. Güzide Saçıntı'nın uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. Ailenin yaptığı açıklamada, Saçıntı'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakiben Kartal Cemevinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Müfit Can Saçıntı Yönetmen Tuzla Magazin Haberler

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