Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kız Dilan'dan evlilikte açık cinsel ilişki sorusuna yanıt

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, evlilikte eşlerden birinin başkasıyla olmasına izin verilen "Açık ilişki"yle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Çıtak, "No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane?" dedi.