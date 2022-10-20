Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kız Dilan'dan evlilikte açık cinsel ilişki sorusuna yanıt
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter, evlilikte eşlerden birinin başkasıyla olmasına izin verilen "Açık ilişki"yle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Çıtak, "No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane?" dedi.
İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren kızı Dilan Çıtak Dörter'e yöneltilen bir soru, bomba etkisi yarattı.
"AÇIK İLİŞKİ NORMAL MİDİR?"
Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Açık ilişki normal midir?" şeklindeki soruyu yanıtladı.
"HİÇ BENLİK DEĞİL"
Çıtak, soru üzerine şunları söyledi: "No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal."
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