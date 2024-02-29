Ünlü sunucu Ali İhsan Varol, internetten alışveriş yaparken dolandırıldı

Kelime Oyunu yarışmasının eski sunucusu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Parasından olan sunucu, takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi.

"HER TARAFA ŞİKAYET ETTİK"

Alışveriş yaptığı internet sitesinin depo ve ofis adreslerini araştırdığında boş bir arsanın olduğunu gören Ali İhsan Varol, X hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Firmadan şikayetçi olduklarını belirten Varol, "Dolandırıldık… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM'nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımı daha sonra bilinmeyen bir şekilde sildi.