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Ünlü sunucu Ali İhsan Varol, internetten alışveriş yaparken dolandırıldı

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Başarılı sunucu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterdiği adresin boş bir arazi olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Varol, "Her tarafa şikayet ettik. Biz yandık, siz yanmayın" dedi.

Kelime Oyunu yarışmasının eski sunucusu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Parasından olan sunucu, takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi.

"HER TARAFA ŞİKAYET ETTİK"

Alışveriş yaptığı internet sitesinin depo ve ofis adreslerini araştırdığında boş bir arsanın olduğunu gören Ali İhsan Varol, X hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini uyardı. Firmadan şikayetçi olduklarını belirten Varol, "Dolandırıldık… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM'nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımı daha sonra bilinmeyen bir şekilde sildi.

Ünlü sunucu Ali İhsan Varol, internetten alışveriş yaparken dolandırıldı

Ünlü sunucu Ali İhsan Varol, internetten alışveriş yaparken dolandırıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (6)

sade vatandaş:

internetten alışveriş yaparken iletişim adresini haritalardan kontrol edin adres telefon ticaret sicil kaydı olmayan sitelerden kesinlikle uzak durun mümkünse bilinen güvenilir sitelerden alışveriş yapın

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Metin Yalcin:

Yuh yani, senin gibi uyanık da bunların tezgahına geldi ise sıradan vatandaş ne yapsın, neyse ki yeni bakanımız bu tip itlerin kafasını güzel kırıyor yakında yakalanırlar ancak para geri alınması konusu biraz zor ..

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Martin Sikertel:

İnternet sitelerini açmaya kalktığımda antivirüsüm "Potansiyel kimlik avı girişimi" uyarısı vererek bloke etti. Bırakın ödeme aşamasını falan; adamların amacı en başından belli. Benim antivirüs bizden daha zeki...

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Perwer:

Bilindik ve güvenilir siteler dışında alışveriş yapmamak lazım. En azından kendim öyle yapıyorum ve Çevrendekileri de uyarıyorum. Ayrıca Ali ihsan varol ayrıldıktan sonra kelime oyunu yarışmasının hiçbir tadı kalmadı.

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birgörüş:

Herkesin başına gelebilir. Geçmiş olsun

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Güray Dilli :

Kapıda ödeme seçeneği en güvenlisi. Perakende alış verişin bir şekli. Mal,mülk vb için interneti seçmek riskli

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