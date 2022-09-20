Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı, Buket Aydın şok oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, katıldığı televizyon programında özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Yıllar sonra eşlerini aldatması konusunda bir itiraf yapan Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" dedi. Aydın da Erbil'in sözleri karşısında ne diyeceğini şaşırmasının ardından "Neden" sorusunu yöneltti.

Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sunumuyla yayınlanan Yüz Yüze programında özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Evliliklerinde çok hata yaptığını belirten ünlü komedyen, hep çok eşli olduğunu söyledi. Erbil, "Çok aşıktım bir eşime, rüyamda ayrıldığımızı görür ağlardım sonra aldatırdım. Bu yedekleme dürtüsü bence" diyerek şaşkınlık yarattı. "İlk eşime çok aşık oldum, 20'li yaşlardaydım ve iç güveysi gittim" diyen Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EVLİLİKLERİMDE HATALAR YAPTIM"

"Nişanlıydık, rahmetli babası hakimdi, ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk. Çok aşıktım, o da benimle bir oyuncak gibi oynardı. Hep çok eşliydim. Evliliklerimde hatalar yaptım. Keşke yapmasaydım dediğim oldu. Çok aşıktım bir eşime, gece rüyamda ayrıldığımızı görürdüm, kalkar ağlardım. Sonra öğlen gider aldatırdım.

"BENCE BU YEDEKLEME DÜRTÜSÜ"

Anne baba sevgisi hiç görmedim gibi bir şey. Bu yedekleme dürtüsü bence. Kendi kendime çözdüm bunu. Sedef'le evliyken son eşime aşık oldum. Ona çok haksızlık ettim. Başıma ne geldiyse onun yüzünden. Melek yüzünden. Öyle bir karakteri yok. Şimdi evli, o yüzden konuşmak istemiyorum. Ona çok haksızlık ettim. Son eşimle de aynı şeyler başıma geldi. Onunla da aldatma yüzünden boşandık."