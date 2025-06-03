Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde yaşanan olayda, "King of the Hill" dizisinde seslendirme yapan 61 yaşındaki Jonathan Joss, iddiaya göre komşusu Sigfredo Alvarez Ceja tarafından vurularak öldürüldü. Zanlının polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Komşuların aktardığına göre Joss'un evi Şubat ayında çıkan yangında tamamen yanmıştı. Oyuncu, geçtiğimiz Pazar günü yardım çeki almak için yanan evinin arazisine geri döndü. Ancak burada yangında ölen köpeklerinden birinin iskeletini görünce sinir krizi geçirdi ve çevredekilere bağırmaya başladı. Bu esnada, aynı sokakta yaşayan Ceja ile arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra Ceja, aracına binerek Joss'un yanına gitti ve onu silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Joss'u kurtaramadı.

"GEÇMİŞTEN GELEN SORUNLAR VAR"

Mahalle sakinleri, iki komşunun geçmişte de sık sık tartıştığını, Joss'un zaman zaman geceleri yüksek sesle bağırdığını ve polis çağrıldığını ifade etti. Bazı komşular, Joss'un çatısına çıkıp tencere tavayla gürültü yaptığına da tanık olduklarını söyledi. Joss'un evinin, elektriği kesildiği için barbekü mangalıyla ısıtılmaya çalışıldığı ve bu nedenle yandığı belirtildi. Oyuncunun, evin oturulamaz ilan edilmesinden sonra elektriğin kesildiğini iddia ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.