Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yatak odasında iç çamaşırlı ev halini paylaştı

Müzik dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı pozunu yayınladı.

Tolga Akış ile evliliği çok kısa süren Zeynep Bastık, son dönemde müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinin başında gelmeye başladı.

EDİS'LE DANSI OLAY OLDU

Bastık'ın geçtiğimiz aylarda kendisi gibi şarkıcı olan Edis'le yaptığı dans da günlerce konuşuldu. Hayranları bu dansa eleştiri yağdırdı.

CESUR PAYLAŞIMLARA DEVAM EDİYOR

Bastık, cesur paylaşımlarına da ara vermeden devam ediyor. Ünlü isim son olarak sosyal medya hesabından ev halini içeren bir paylaşımda bulundu.

İşte Bastık'ın o pozu: