Ünlü şarkıcı Tan koyunları besledi, vegan olun mesajı verdi

Bodrum'a taşınarak doğal bir yaşam sürmeye başlayan ünlü şarkıcı Tan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Taşçı, elinde otlarla koyunları beslediği anları takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına "Kahvaltı her şeyden önce gelir. Mutlu bir haftanız olsun" notunu düşen Taşçı, gönderisinde ayrıca "vegan ol" etiketini kullandı. Ünlü şarkıcının vegan olduğu biliniyor.

"HEDİYELERİMLE GELİYORUM"

Videoda, elinde otlarla koyunlara doğru yürüyen Tan Taşçı'nın, "Hediyelerimle geliyorum hadi bakalım, kahvaltı zamanı. Ne tatlı çocuklar bunlar" diyerek koyunlara seslendiği görülüyor. Koyunların ise tüm dikkatlerini Taşçı'ya verdiği anlar izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Doğayla iç içe yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen Tan Taşçı'nın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.