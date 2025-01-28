Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın mirası ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın 1.7 milyon sterlinlik mirasını çocuklarına bıraktı.

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor geçtiğimiz yıl 56 yaşında hayatını kaybetti. Merhum sanatçı, çocuklarına bıraktığı mirasıyla gündeme geldi.

Sinead O'Connor, geçtiğimiz yılın temmuz ayında 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astım nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıkan şarkıcı, bu kez mirası ve vasiyetiyle adından söz ettirdi.

2018'DE MÜSLÜMAN OLMUŞTU

4 çocuğu olan ve 2018 yılında Müslüman olduğunu açıklayan Sinéad O'Connor son vasiyetinde çocuklarını 'müziğinin hakkını vermeye' davet etti.

Sinéad O'Connor, vasiyetinde şu ifadeleri kullanmış:

"Ölümümden sonra, 18 yaşını geçmiş olan herhangi bir çocuğumun takdirine bağlı olarak albümlerimin yayımlanmasını ve müziğimi 'değerinin ne kadar olduğunu alarak kullanmalarını' talep ediyorum. Çocuklarım, küllerimi istedikleri şekilde dağıtabilirler"

MİRASI DUDAK UÇUKLATTI

The Sun'ın elde ettiği belgelere göre, şarkıcının mal varlığının borçlar, cenaze masrafları ve hukuki ücretler sonrası 1.4 milyon sterlin olduğu ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın mirası ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın mirası ortaya çıktı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

İş insanı İstanbul'da sokak ortasında kaçırıldı
img

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
img

Bolu'daki yangın sonrası fırsatçılık yapanlar şimdi yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı İstanbul'da sokak ortasında kaçırıldı

İş insanı İstanbul'da sokak ortasında kaçırıldı
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları
Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.