Ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın mirası ortaya çıktı

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor geçtiğimiz yıl 56 yaşında hayatını kaybetti. Merhum sanatçı, çocuklarına bıraktığı mirasıyla gündeme geldi.

Sinead O'Connor, geçtiğimiz yılın temmuz ayında 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve astım nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıkan şarkıcı, bu kez mirası ve vasiyetiyle adından söz ettirdi.

2018'DE MÜSLÜMAN OLMUŞTU

4 çocuğu olan ve 2018 yılında Müslüman olduğunu açıklayan Sinéad O'Connor son vasiyetinde çocuklarını 'müziğinin hakkını vermeye' davet etti.

Sinéad O'Connor, vasiyetinde şu ifadeleri kullanmış:

"Ölümümden sonra, 18 yaşını geçmiş olan herhangi bir çocuğumun takdirine bağlı olarak albümlerimin yayımlanmasını ve müziğimi 'değerinin ne kadar olduğunu alarak kullanmalarını' talep ediyorum. Çocuklarım, küllerimi istedikleri şekilde dağıtabilirler"

MİRASI DUDAK UÇUKLATTI

The Sun'ın elde ettiği belgelere göre, şarkıcının mal varlığının borçlar, cenaze masrafları ve hukuki ücretler sonrası 1.4 milyon sterlin olduğu ortaya çıktı.