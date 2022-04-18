Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, sahnede başına gelmesinden en çok korktuğu durumu paylaştı: Frikik vermek istemem

Türkiye'de müzik dünyasının son yıllarda parlayan isimleri arasında yer alan Öykü Gürman, meslek hayatına doludizgin devam ediyor. Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Şarkıcının yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısı Fatih İçmeli de Gürman'ı en ön masadan izledi.

HAYRANLARINA YENİ SİNGLE MÜJDESİ

Yeni single müjdesini veren Gürman," 'Ayaz Geceler' Burhan Çaçan, 1990'da meşhur etmişti şarkıyı. Bizim kuşak daha iyi biliyor, gençlerde adapte oldu şarkıya. Güzel tepkiler alıyorum. Seviyorum böyle nameli arabesk vokal tekniğiniçok seviyorum. Onu biraz daha flamengogırtlağıyla birleştirip kendime göre bir ritim arenjesiyle birlikte, arabeskten POP'atürkülerden sanat müziğine kadar geniş bir repertuar var" dedi.

GÜLŞEN'LE İLGİLİ TARTIŞMALARA DEĞİNDİ

Son dönemdeki sanatçı arkadaşlarının iddialı sahne kıyafetleriyle alakalı konuşan Gürman, "Herkes istediğini giymekte özgür" dedi. Sahne kıyafetlerini cesur ve iddialı bulmuyor musunuz? sorusuna," Elbette cesur. Eğer sahneye çıkan kişi kendisini öyle mutlu hissediyorsa ve kendisini öyle daha iyi ifade edebildiğine inanıyorsa ve bunun içinde bir emek harcamışsa, bunun için estetik bir kaygı var. Estetik de güzel demek, dolayısıyla ben bunu çok yanlış bulmuyorum. Gülşen çok üreten biri, söz ve müziklerini kendisi yapan biri yıllardır. Ben ona çok saygı duyuyorum, önemli olan bu. Çünkü o üreten biri. Kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa, çokta güzel bir şekilde taşıyor elbiseleri. O yüzden özgür hissetmek ve cesur olabilmek önemli" dedi.

"FRİKİK OLUR DİYE TEDİRGİN DURURUM"

Nişanlınız isterse sahnede dekolte giymemeyi kabul eder miydiniz? sorusuna," Erkek arkadaş ayrı, sevgili, nişanlı, eş ayrı ama ben Öykü olarak kararında dekolteyi seven biriyim. Ben çok rahat edemem, tedirgin olurum. Frikik olabilir diye" diye konuştu.