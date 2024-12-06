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Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde

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Sahne şovları ve kıyafet seçimiyle gündemden düşmeyen Gülşen, son kıyafet tercihiyle yine çok konuşuldu. Sahneye ışıltılı bikini üstü ve mavi pantolonu ile çıkan Gülşen, bikini altını ise pantolonunun üzerine giydi. Ünlü şarkıcının kıyafet tercihi sosyal medyada çok konuşuldu.

Şarkıları, sahne şovları ve cesur kostümleri ile adından sıkça söz ettiren Gülşen yine çok konuşuldu. Her adımı olay olan Gülşen son olarak İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Sevenlerinin karşısına yine oldukça iddialı bir kostüm ile çıkan Gülşen bu defa ışıltılı bikini üstü, mavi pantolonu ve pantolonunun üzerine giydiği bikini altı ile dikkat çekti.

Ünlü Şarkıcı Gülşen'in İddialı Sahne Kıyafeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

KIYAFET SEÇİMİ ELEŞTİRİLDİ

Gülşen'in farklı tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Donu yanlış yerde', 'Pazarda kıyafet denemesi yaparken', 'Durum gittikçe vahimleşiyor', 'Pantolon fazlalık olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü Şarkıcı Gülşen'in İddialı Sahne Kıyafeti Sosyal Medyada Gündem Oldu

Gülşen sahne kıyafeti ile yine dillerde
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAkÇalı:

demek ki bu zamana kadar yanlış kullanılıyormuş :)

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Haber YorumlarıNecla Dora:

BIZDE. BI NEMZE. AKLI BASINA GELMISDIR. DIYORDUK MASUM. BABASINI DEFNETDI. IBRET ALMISDIR. ALLAHH ISLAH ETSIN YAZIKLAR OLSUN ZAVALLI ZAREFETDEN. NE HABER

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıZor Hayat:

Bu hiç sesiyle gündeme gelmediği için giydiğiyle yada giymediğiyle gündeme gelebiliyor

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıVatansever:

Heykeli dikilen zatın çocukları

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