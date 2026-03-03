Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
Ünlü şarkıcı Hatice, evinin balkonunda cam silerken tehlike atlattı; komşularının kaydettiği o anları "Cam da silerim şarkı da söylerim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
- Ünlü şarkıcı Hatice, evinin balkonunda cam silerken dengesini kaybetme tehlikesi yaşadı.
- Hatice'nin balkonda cam silerken yaşadığı anlar, komşuları tarafından kaydedildi.
- Hatice, balkonda cam silerken yaşadığı anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
90'lı yılların sevilen isimlerinden olan Hatice, "Yalan,", "Doyamıyorum", "Hani gitmeyecektin" gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı. Sık sık estetik operasyonlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hatice, bu kez evinin balkonunda cam silerken yaşadığı tehlikeli anlarla dikkat çekti. Sanatçı, balkon camlarını temizlediği sırada dengesini kaybetme tehlikesi yaşadı.
KOMŞULARI GÖRÜNTÜLEDİ
Evinin balkonunda cam silerken görüntülenen Hatice'nin o anları komşularından biri tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şarkıcının balkon kenarında temizlik yaptığı ve zaman zaman zor anlar yaşadığı görüldü.
KORKU DOLU ANLAR
Kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem olurken, izleyenler hem şaşkınlık hem de endişe yaşadı. Balkon kenarında cam silen Hatice'nin tehlikeli anları sosyal medyada da paylaşıldı. Hatice, söz konusu görüntüleri kendi sosyal medya hesabından "Cam da silerim şarkı da söylerim, güvenliğin korku dolu anları" notuyla yayımladı.