Ünlü şarkıcı Ariana Grande 2 yıllık eşinden boşanıyor

Başarılı şarkıcı Ariana Grande ve Dalton Gomez, iki yıllık evliliğini bitirmek için Los Angeles'ta boşanma davası açtı. Çift, boşanma gerekçesi olarak da uzlaşmaz farklılarını gerekçe gösterdi.

DÜN DAVA AÇTILAR

Ocak ayından beri Wicked filminin çekimleri için eşinden ayrı yaşayan Ariana Grande'nin uzun süredir evlilik yüzüğünü takmaması da dikkat çekmişti. İş temposundan dolayı birbirine zaman ayıramayan ikili, evliliklerinde sorun yaşamaya başlayınca ayrılık kararı aldı. Çift, dün sessiz sedasız boşanma davası açtı. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak CNN'e, şarkıcının boşanma nedeni olarak "uzlaşmaz farklılıkları" gösterdiğini söyledi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENMİŞLERDİ

Ariana Grande ve Dalton Gomez, 2021 yılında 20 kişinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturmuştu. Grande düğünde Vera Wang imzalı sırt dekolteli bir özel tasarım gelinlik tercih etmişti.