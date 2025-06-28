Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
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Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
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Camdaki Kız dizisindeki "Laz Kızı" rolüyle tanınan şarkıcı Alya, yaz konserleri kapsamında sahne almak üzere İstanbul'dan Alaçatı'ya gitti. Ancak hava yolu şirketinin valizini İstanbul'da unutması nedeniyle Alaçatı'daki konserine bornozla çıkmak zorunda kaldı. "Bu halimi saygısızlık olarak yorumlamayın, size olan saygımdan geldim" diyen Alya, samimiyetiyle izleyicilerden alkış aldı.

Camdaki Kız dizisindeki Laz Kızı rolüyle tanınan ve ardından müzik kariyerine ağırlık veren şarkıcı Alya, yaz konserlerine tüm hızıyla devam ediyor. Sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, bu kez yaşadığı beklenmedik bir olayla dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Avlu Alaçatı'da sahne alan Alya, valizinin İstanbul'da unutulması nedeniyle konsere bornozla çıkmak zorunda kaldı. Sahne öncesinde seyirciye kısa bir açıklama yapan sanatçı, samimi tavırlarıyla alkış topladı.

Ünlü Şarkıcı Alya, Valizi Unutulunca Konserine Bornozla Çıktı

İstanbul'dan Alaçatı'ya gelen sanatçının valizi hava yolu firması tarafından unutulunca, sahneye bornozla çıktı. Sahne öncesinde dinleyicilere açıklama yapan Alya, yaşanan aksaklığı samimi bir dille paylaştı.

"BU BORNOZU SAYGISIZLIK OLARAK YORUMLAMAYIN"

Konuşmasına devam eden Alya, izleyicilerden anlayış beklediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı, "Lütfen bornozlu halimi saygısızlık olarak algılamayın. Yetkililer bilgi verdi, bavulum yolda geliyormuş. Bu bornozu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan dolayı geldim. Kusuruma bakmayın." Alya, performansını aksatmak istemediğini belirterek konserin ilerleyen dakikalarında kıyafetini değiştireceğini de şu sözlerle duyurdu, "Böyle başlayacağız sahneye, daha sonra üzerimi değiştirip tekrar geleceğim."

Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Konserin ilerleyen dakikalarında hava yolu firması tarafından gönderilen bavulun ulaştığı öğrenildi. Bavuluna kavuşan Alya, sahne arasında kıyafetini değiştirerek yeniden izleyicilerin karşısına çıktı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yaw he yaw he,Dağ başımı orası yolla adamlarını mağazadan bir gömlek bir etek aldır yeter.ama sen farklı olacaksın ya ondan bu tiyatro

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Haber YorumlarıDEVLET BAŞA:

İstanbul dan alaçatıya da bornozla gelmiş demek garip

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

bornos cep telefonun çekmecesinde olduğu için beraberinde kaldı. uçağada öyle binmiş olması gerekir aslında. yalancı.

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