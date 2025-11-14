Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım 2025'te ABD'de hayatını kaybetti. Sanatçının naaşı, vasiyeti gereği Ankara'da, küçük yaşta kaybettiği babasının yanına defnedilecek. Defin işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri tarafından yürütülüyor.

78 yaşındaki Muazzez Abacı, 5 Kasım'da kızını ziyaret etmek üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirdi. Müdahale sonrası stent takılan sanatçı, böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. 12 Kasım 2025 tarihinde, doğum gününde hayatını kaybeden Abacı, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK

Hayatı boyunca babasız büyümenin izlerini taşıyan ve boksör babası Oktay Altıoklar'a bağlılığını her fırsatta dile getiren Abacı, vasiyetinde onun yanına gömülmek istediğini belirtmişti. Sabah'ın haberine göre, ailesi, bu vasiyet doğrultusunda sanatçının Ankara'daki aile mezarlığına defnedileceğini açıkladı.

CENAZE YARIN TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Sanatçının naaşı yarın ABD'den Türkiye'ye getirilecek. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek resmi bir anma töreninin ardından, vasiyeti doğrultusunda Ankara'ya uğurlanacak. Törene sanat dünyasından çok sayıda isim ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması bekleniyor.

DEVLET SANATÇISI UNVANINA SAHİPTİ

1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanı verilen Muazzez Abacı, Türk Sanat Müziği'ne kattığı yorum gücü ve sahne birikimiyle hafızalara kazındı. Cenaze töreni ve defin işlemleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak koordinasyonuyla yürütülüyor.