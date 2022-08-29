Ünlü rapçinin sahneden attığı elma izdihama neden oldu Magazin Haberleri Son dönemin popüler isimlerinden rapçi Sefo, Denizli'de hayranlarına unutmaz anlar yaşattı. Son dönemin popüler isimlerinden rapçi Sefo, Denizli'de hayranlarına unutmaz anlar yaşattı. Sefo'nun sahneden kalabalığın arasına fırlattığı elmayı yakalamak isteyen hayranları izdihama neden oldu. Ünlü rap şarkısını Sefo, Denizli'de düzenlenen düzenlenen festivalde hayranlarıyla buluştu. Sefo'yu dinleyebilmek için saatler öncesinden konser alanını dolduran hayranları, sarkıcının sevilen parçalarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı konserde, bölgeye özgü tarım ürünlerinden olan elma ikram edilen Sefo, elmalardan bir tanesini kendisi yerken, bir diğerini ise kabalığın arasına fırlattı. Ünlü şarkıcının fırlattığı elmayı yakalamak isteyen hayranları, kısa süreli izdiham yaşanmasına neden oldu. (Murat Kocabaş - Atilla Özer - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Denizli Sefo Yerel Magazin Güncel Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Ünlü rapçinin sahneden attığı elma izdihama neden oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.