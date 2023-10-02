Ünlü rapçi Şehinşah konsere giderken kaza yaptı

Ünlü rapçi konsere giderken kaza yaptı

Şehinşah yaptığı kazayı sosyal medyadan duyurdu:

"Kaza geçirdik ama şükür kimsede sıkıntı yok"

SAKARYA - Şehinşah adıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Ankara'ya konsere gittiği esnada Sakarya'da kaza geçirdi. Şarkıcı, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün İstanbul'dan Ankara'ya giden rap sanatçısı Şehinşah, Sakarya'da kaza yaptı. Şehinşah adıyla tanınan rapçi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, bir an evvel aramıza dönmeleri dileği ile" ifadelerine yer verdi.

Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında rapçi Şehinşah'ın Ankara'daki konserinde sahne aldığı öğrenildi.