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Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış

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Ünlü rapçi ve yapımcı Sean 'Diddy' Combs'un cinsel istismar ve insan kaçakçılığı davasında eski erkek eskort Phillip'in çarpıcı ifadeleri gündeme geldi. Phillip, Diddy'nin kendisini kız arkadaşı Cassie Ventura ile birlikte olması için tuttuğunu ve bu anları videoya aldığını belirtti. Phillip, her buluşma için Diddy'den 700 ila 6.000 dolar arasında ödeme aldığını ifade etti.

Ünlü rapçi ve yapımcı Sean "Diddy" Combs hakkında yürütülen cinsel istismar ve insan kaçakçılığı davasında çarpıcı bir ifade gündeme geldi. Mahkemede konuşan eski erkek eskort Phillip, Diddy'nin kendisini kız arkadaşıyla birlikte olması için tuttuğunu ve bu anları videoya aldığını söyledi.

"700 Dolarla Başladı, 6 Bin Dolara Kadar Çıktı"

Phillip ifadesinde, Diddy'den her buluşma için 700 ila 6.000 dolar arasında ödeme aldığını belirtti. Bu buluşmalarda Diddy'nin uzun yıllardır birlikte olduğu şarkıcı Cassie Ventura ile cinsel ilişkiye girdiğini, Diddy'nin ise bu anları gizlice kaydettiğini öne sürdü.

Tanık ifadelerine göre, Diddy bu videoları daha sonra mağdurları kontrol etmek ya da üzerlerinde baskı kurmak için kullandı. Bu durum, Combs'un organize bir suç yapısının parçası olduğu iddialarını güçlendiriyor. Savcılar, Diddy'nin yıllardır kadınları tehdit, uyuşturucu ve fiziksel güç yoluyla manipüle ettiğini savunuyor.

Sean Combs'un avukatı Teny Geragos ise tüm ilişkilerin tarafların rızasıyla gerçekleştiğini ve iddiaların maddi kazanç amacı taşıdığını öne sürdü. Diddy cephesinden gelen bu açıklamalar kamuoyundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Davada Gözler Cassie ve Diğer Tanıklarda

Davanın önümüzdeki haftalarda derinleşmesi bekleniyor. Eski partneri Cassie Ventura'nın yanı sıra çok sayıda tanığın daha dinleneceği öğrenildi. Bu ifadelerin, davanın seyrini önemli ölçüde etkileyebileceği düşünülüyor.

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, escortlara yüklü miktarda para dağıtmış
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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