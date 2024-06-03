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Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi hayatını kaybetti

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Sevilen rapçi Sagopa Kajmer'in uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti.

Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarının başında gelen Sagopa Kajmer lakaplı Yunus Özyavuz, anne acısıyla yıkıldı. Ünlü ismin uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılan 71 yaşındaki anne Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özyavuz, Samsun'da ikindi namazına müteakiben Rasathane Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi hayatını kaybetti

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

7 Ağustos 1978'de Samsun'da doğan Sagopa Kajmer, lise eğitiminden sonra yerel bir radyoda DJ olarak işe başladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Kajmer,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1998'de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A filminin müziklerini yapa Kajmer, 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu.

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi hayatını kaybetti

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi hayatını kaybetti

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi hayatını kaybetti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sagopa Kajmer Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Merxas:

ALLAH rahmet eylesin.

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