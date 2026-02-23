Haberler

Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Güncelleme:
Rap şarkıcısı Lvbel C5'in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

  • Lvbel C5'in çocukluk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
  • Lvbel C5'in gerçek adı Süleyman Burak Bodur'dur ve 20 Nisan 2001'de Sakarya'da doğmuştur.
  • Lvbel C5'in 'Ralli' adlı şarkısı 2021'de Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi.

Lvbel C5 sahne adıyla bilinan ünlü rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur, ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Lvbel C5'in ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta, küçük yaşlardaki haliyle objektife bakan rap şarkıcısı için hayranları binlerce yorum ve beğeni yaptı.

Söz konusu fotoğraf şöyle:

LVBEL C5 KİMDİR?

LVBEL C5 gerçek adı Süleyman Burak Bodur'dur. 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Akılda kalıcı şarkıları ve enerjik performanslarıyla geniş çapta tanınan bir Türk rapçi ve söz yazarıdır.

Müzik kariyerine 2019 yılında "Drop" adlı şarkısıyla başlamıştır. 2021'de çıkan "Ralli" adlı şarkısı Batuflex ile büyük bir hit oldu ve Türkiye listelerinde bir numaraya yükseldi. 2022 yılında ilk albümü "C5MODE"u çıkardı.

Serhat Yılmaz
