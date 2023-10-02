Ünlü rap sanatçısı Şehinşah, kaza geçirdi

Şehinşah adıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Ufuk Yıkılmaz, Ankara'ya konsere gittiği esnada Sakarya'da kaza geçirdi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından kaza görüntülerini paylaşarak durumlarının iyi olduğunu belirtti.

"ŞÜKÜR KİMSEDE BİR SIKINTI YOK"

Dün İstanbul'dan Ankara'ya giden rap sanatçısı Şehinşah, Sakarya'da kaza yaptı. Şehinşah adıyla tanınan rapçi Ufuk Yıkılmaz, geçirdikleri kazayı sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı yaptığı paylaşımda, "Sakarya yolunda kaza geçirdik ama şükür kimsede bir sıkıntı yok. Ankara konserine yetişeceğiz inşallah. Ayrıca Canbay&Wolker kardeşlere de şifa diliyorum, biran evvel aramıza dönmeleri dileği ile" ifadelerine yer verdi. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında rapçi Şehinşah'ın Ankara'daki konserinde sahne aldı.