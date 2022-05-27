Ünlü popçu sahnenin tozunu atacak - Haberler

Mehmet Çevik, 4 haziran akşamı Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ünlü sanatçı, o gece unutulmayacak bir şova imza atmak için 4 aydır çalıştığını dile getirdi.

Sahnelerin en eğlenceli ve enerjik isimlerinden Mehmet Çevik, aylardır 4 Haziran gecesi Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konsere hazırlanıyor. Yaşadığı heyecanı paylaşmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Çevik, iddialı konuştu. Biletleri neredeyse tükenme noktasına gelen konseri için büyük bir şov hazırladığını söyleyen Çevik, "4 aydır bu konsere hazırlanıyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Çok iddialı bir konser geliyor. Öyle inanıyorum ki 4 Haziran benim sanat hayatımın miladı olacak. O geceden sonra her şeyin değişeceğine inanıyorum" dedi.

Bir süredir single çalışması yapmayan Mehmet Çevik, gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu da yanıtladı. Hala kendisini heyecanlandıracak bir şarkı bulamadığını belirten Çevik, "Doğru zamanda doğru şarkıyı bulursam single yaparım. Ama özellikle yaz sezonunda ekstralar, konserler, özel organizasyonlar derken öylesi ne yoğunum ki zaten stüdyoya girmeye vakit yok" ifadelerini kullandı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Magazin