Ünlü popçu Emre Kaya sahnede düştü, hastaneye kaldırıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali'nde şarkıcı Emre Kaya sahnede fırtına gibi esti. Ünlü popçu sahne performansıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sahnede seslendirdiği her şarkısıyla izleyicileri coşturan ünlü popçu emre Kaya konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü. Ardından korumalar ve görevliler yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

KORKULACAK BİR DURUM YOK

Ünlü şarkıcının menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi. Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.