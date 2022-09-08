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Ünlü Oyuncuyu Kahreden Ölüm Haberi!

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Ünlü Oyuncuyu Kahreden Ölüm Haberi!

SON DAKİKA... Deli Yürek, EDHO, Çarpışma ve Kurtlar Vadisi gibi sevilen yapımlarda rol alan Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi. Ali Sürmeli'nin annesi neden intihar etti? İşte olayın perde arkası...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynadığı dönem beyin kanaması geçirerek zor günler yaşayan Ali Sürmeli, aldığı acı haberle yıkıldı. Deli Yürek, EDHO, Çarpışma ve Kurtlar Vadisi gibi sevilen yapımlarda rol alan Ali Sürmeli'nin 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli intihar etti.

EVDE BAKICIYLA YAŞIYORDU

Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı.

Ali Sürmeli'nin annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi yarın kaldırılacak. (DHA)

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Kurtlar Vadisi Ali Sürmeli Magazin Haberler Son Dakika

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