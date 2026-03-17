Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Tayvanlı ünlü oyuncu Jiang Ping, katıldığı canlı yayında yıllar önce evliyken eşinin kendi annesiyle ilişki yaşadığını öğrendiğini açıkladı. Ping bu olayın ardından boşandığını ve annesiyle yaklaşık 20 yıldır görüşmediğini ifade etti.

Tayvanlı oyuncu Jiang Ping, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce yaşadığı travmatik evliliği ilk kez bu kadar açık anlatan oyuncu, eski eşinin kendi annesiyle ilişki yaşadığını söyledi.

Model olarak başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Jiang Ping, "News Digging" adlı programa konuk oldu. Jiang, yıllar önce yaşadığı olayın hayatında derin izler bıraktığını belirterek, yaşadıklarını kamuoyuyla bir kez daha paylaştı.

Jiang, 21 yaşındayken kendisinden 12 yaş büyük bir senaristle evlendiğini, ancak evliliğin birkaç yıl sonra bozulmaya başladığını anlattı. Eşinin zamanla kendisine sözlü şiddet uyguladığını ve ilgisini kaybettiğini söyleyen Jiang, şüpheleri üzerine eşine sadakatsizlik olup olmadığını sorduğunu belirtti.

Bu soruya aldığı yanıtın hayatını değiştirdiğini söyleyen oyuncu, eşinin "İkinizi birden idare edebilirim" sözleriyle kendisini şoke ettiğini ifade etti. Jiang, daha sonra eşinin birlikte olduğu kişinin kendi annesi olduğunu öğrendiğini açıkladı. İddiaya göre Jiang'ın annesi, bu ilişkiyi kızının evde olduğu bir sırada bile sürdürdü.

Gerçeği öğrendikten sonra annesiyle yüzleştiğini anlatan Jiang, annesinin kapıyı yüzüne kapattığını söyledi. Yaşananların ardından anne-kızın yolları tamamen ayrıldı.

Jiang, annesiyle son kez büyükannesinin cenazesinde karşılaştığını ancak konuşmadıklarını belirtti. O günden bu yana yaklaşık 20 yıldır görüşmedikleri ifade edildi.

Oyuncu, eski eşinin yaşananlar karşısında hiçbir pişmanlık göstermediğini de dile getirdi. Eşinin, ilişkiyi annesinin başlattığını iddia ettiğini ve buna rağmen kendisiyle evliliğini sürdürmek istediğini söyledi.

Yaşadığı travmaya rağmen bir süre evliliğini sürdürdüğünü ifade eden Jiang, sonunda ruh sağlığını korumak için boşanma kararı aldığını belirtti. Çiftin bir erkek çocukları olduğu, Jiang'ın oğlunun babasına bakım konusunda destek olmaya devam ettiği öğrenildi.

Erdem Aksoy
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı

İsrail "Öldürdük" demişti! Ali Laricani'den sürpriz hamle
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil

Mücteba Hamaney'den aracı ülkelerin ateşkes teklifine ilk yanıt
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

Ünlü fenomen müstehcenlik suçundan gözaltına alındı
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz