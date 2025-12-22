Haberler

Ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Ünlü isim, acı haberi Instagram hesabından "Güle güle canım anneannem" notuyla paylaştığı duygusal mesajla duyururken, sevenlerinden çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

  • Oyuncu Yağmur Atacan'ın anneannesi vefat etti.
  • Yağmur Atacan, anneannesinin vefatını Instagram hesabından duyurdu.
  • Yağmur Atacan'ın paylaşımına takipçileri ve meslektaşları başsağlığı mesajları gönderdi.

Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesinin vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Ünlü isim, üzücü haberi Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Atacan, anneannesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak hislerini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Paylaşımına "Güle güle canım anneannem… Dedem hanidir bekliyordu seni; sen de özlemiştin onu. Canım benim…" notunu düşen Atacan'ın sözleri, kısa sürede sevenlerini duygulandırdı.

Ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

TAKİPÇİLERİ BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI GÖNDERDİ

Ünlü oyuncunun paylaşımının ardından çok sayıda takipçisi ve meslektaşı başsağlığı mesajlarıyla acısını paylaştı.

Yaşadığı kayıpla derin bir üzüntü içinde olduğu görülen Yağmur Atacan'ın bu anlamlı vedası, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCan Reno:

çok önemli bir haber

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Editör unutturma banada beraber yağmur cuğumun taziyesine gidelim. Ama beraber gidelim konuşacaklarım var.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıarda95 200:

ünlü oyuncu diye başlayıp, Anneanesinden çıkıp, cenazeye yakışır şekilde , fotoğraflarını koyup, bu insanları , bu haberi okutmaya çalışan medya şarlatanları, ulan bizine,

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedatdemir8484:

Bizde meraktan ölüyorduk nerde anneannesi diye Seviyenizin altında haber yapmayın ne alaka ya anneanne Saçma pes doğrusu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısedatdemir8484:

üzüntüden elim ayağım titredi yazamıyorum bir şey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title