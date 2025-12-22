Ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Oyuncu Yağmur Atacan, anneannesinin vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Ünlü isim, üzücü haberi Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu. Atacan, anneannesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak hislerini takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına "Güle güle canım anneannem… Dedem hanidir bekliyordu seni; sen de özlemiştin onu. Canım benim…" notunu düşen Atacan'ın sözleri, kısa sürede sevenlerini duygulandırdı.

TAKİPÇİLERİ BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI GÖNDERDİ

Ünlü oyuncunun paylaşımının ardından çok sayıda takipçisi ve meslektaşı başsağlığı mesajlarıyla acısını paylaştı.

Yaşadığı kayıpla derin bir üzüntü içinde olduğu görülen Yağmur Atacan'ın bu anlamlı vedası, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.