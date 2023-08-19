Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı
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Başrolünü Burcu Özberk ile paylaştığı Ruhun Duymaz dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız, Galata'ta bir turistin çantasında hırsızlık yapan kapkaççıyı aracından inip yakaladı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ünlü oyuncu, ükrü Özyıldız, Galata'ta bir turistin çantasında hırsızlık yapan kapkaççıyı aracından inip yakaladı.
Ruhun Duymaz dizisinde Burcu Özberk ile başrolleri paylaşan Şükrü Özyıldız, İstanbul'da Galata'yı gezerken bir kapkaç olayına denk geldi.
Dizide ajan rolünü canlandıran Özyıldız, bir turistin çantasından hırsızlık yapıldığını görünce aracından inerek kapkaççıyı kovaladı.
Adamı yakalayan ve etrafındakilerin de yardımıyla yere yatıran Özyıldız'In o anları sosyal medyada paylaşıldı.
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