Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, kapkaççı yakaladı

Başrolünü Burcu Özberk ile paylaştığı Ruhun Duymaz dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız, Galata'ta bir turistin çantasında hırsızlık yapan kapkaççıyı aracından inip yakaladı. Ünlü oyuncunun o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.