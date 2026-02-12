Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

40 yaşındaki oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, banka ve iş dünyasından aldığı borçların ardından Türkiye'yi terk etti. Yakın çevresinden bazı isimler, oyuncunun "hayatını yeniden kurmak için" yurt dışına çıktığını savunsa da alacaklılar bu durumu "planlı bir kaçış" olarak nitelendiriyor.

ÜNLÜLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaz aylarında eşi ile birlikte Bali'ye kaçtığına ilişkin iddialarla kamuoyunda gündem olan oyuncunun 2025 yılının Ağustos ayından beri Türkiye'ye giriş yapmadığı öğrenilirken, Mengiroğlu'ndan alacakları olduğunu öne süren çok sayıda isim ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ceyhun Mengiroğlu

MİLYONLARI TOPLAYIP BALİ'YE YERLEŞTİ

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan 'Adı Mutluluk' dizisi ile başlayan Mengiroğlu'nun Türkiye'yi terk etmeden önce bankalardan kredi çektiği ve kredi kartı limitinin tamamını kullandığı öğrenildi.

Ayrıca çoğunluğu dizi ve film sektörü olmak üzere çeşitli tanıdıklarından da toplam 10 milyon liranın üzerinde borç toplayan oyuncunun, bu paralarla birlikte Bali'de yeni bir hayata başladığı tespit edildi. Yapılan suç duyurularının ardından Mengiroğlu hakkında ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkartılırken, 6 aydır Türkiye dışında olan oyuncunun tanıdıklarıyla iletişimi tamamen kestiği ve eski telefon hattını kullanmadığı belirlendi.

TÜRKİYE'YE DÖNERSE GÖZALTINA ALINACAK İDDİASI

Mengiroğlu'nun 1986 İstanbul doğumlu olduğu, Turizm ve Otelcilik eğitimi aldıktan sonra modellik ve oyunculuk kariyerine yöneldiği biliniyor. Kariyerinin zirve yaptığı dönemde birden fazla dizi ve reklam projesinde yer alan oyuncu, son aylarda sessizliğe bürünmüştü.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama gelmezken, alacaklıların avukatları "Mengiroğlu'nun Türkiye'ye dönmesi halinde gözaltına alınacağını" ifade etti.