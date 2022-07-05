Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın acı günü - Haberler

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Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Magazin
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Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın acı günü Ünlü oyuncu bayram öncesi baba acısı yaşadı Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın vefat eden babası Yaşar Altınkaya Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın acı günü

Ünlü oyuncu bayram öncesi baba acısı yaşadı

KARABÜK - Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın vefat eden babası Yaşar Altınkaya Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya'nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Baba Altınkaya için Şirinevler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınkaya'nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya'nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Magazin

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