Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medyada açtığı pankartla mesleğine duyduğu özlemi dile getirerek sektöre dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Oyuncunun açtığı pankartta, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" ifadeleri yer aldı. Ünlü oyuncuya meslektaşlarından da destek geldi.

  • Hayal Köseoğlu, sosyal medyada 'Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!' yazan bir pankart paylaştı.
  • Cemal Hünal, Elit Andaç Çam ve Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak, Hayal Köseoğlu'nun paylaşımını yorumlayarak destek verdi.
  • Hayal Köseoğlu, 33. yaş gününde Nezir Çınarlı'dan evlilik teklifi aldı ve kabul etti.

Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Hayal Köseoğlu, bu kez özel hayatıyla değil mesleğine dair yaptığı çıkışla konuşuldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pankartla kısa sürede gündeme oturdu.

"BENİ BAĞIMSIZDA DA OYNATIN" PANKARTI

1.2 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından paylaşım yapan Köseoğlu, sektöre yönelik çağrısını doğrudan ve net bir ifadeyle dile getirdi. Üzerinde, "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!" ifadelerinin yer aldığı pankartla kamera karşısına geçen oyuncu, oyunculuk yapmaya duyduğu özlemi gözler önüne serdi.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK GELDİ

Hayal Köseoğlu'nun bu paylaşımı yalnızca hayranlarından değil, meslektaşlarından da karşılık buldu. Cemal Hünal, Elit Andaç Çam ve Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak gibi isimler, oyuncunun paylaşımına yorum yaparak destek verdi.

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

Köseoğlu, 33. yaş gününde hayatının en özel sürprizlerinden birini yaşamıştı. Nezir Çınarlı, Hayal Köseoğlu'na doğum gününde romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Köseoğlu, bu özel ana "Evet" yanıtını vermişti.

