Üye Girişi
Haberler

Ünlü Oyuncu Berna Laçin Acil Ameliyat Olacak

Güncelleme:

Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil olarak ameliyata alınacağını açıkladı. Laçin, Pamukkale'de gerçekleşecek olan tek kişilik oyunu 'Hayal Satıcısı'nın yanı sıra, 7 Mart'ta İzmir ve 8 Mart'ta Bodrum'da sahneleyeceği oyunların iptal edildiğini belirtti. Oyunlarını iptal etmek zorunda kalan Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada omurilik sorunu nedeniyle acil ameliyat olacağını duyurdu.

Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil olarak ameliyata alınacağını açıkladı. Laçin, Pamukkale'de gerçekleşecek

olan tek kişilik oyunu "Hayal Satıcısı"nın yanı sıra, 7 Mart'ta İzmir ve 8 Mart'ta Bodrum'da sahneleyeceği oyunların iptal edildiğini belirtti.

YÜRÜMEM DAHİ YASAKLANDI!"

Oyunlarını iptal etmek zorunda kalan Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale'de tek kişilik oyunumu oynayacaktım.

Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini yine "Hayal Satıcısı" oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım.

E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti, ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere, o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler, saygılar"

Ünlü Oyuncu Berna Laçin Acil Ameliyat Olacak

Ünlü Oyuncu Berna Laçin Acil Ameliyat Olacak

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Berna Laçin Pamukkale Bodrum İzmir Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 1 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 1 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! DEVA Partisi Bolu belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Bolu adayı Nadir Gürkan Yetkin kimdir? DEVA Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Bitlis adayı Fikret Bakır kimdir? TİP Kırşehir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Belediye Başkan adayı kimdir? DEVA Partisi Bingöl belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Bingöl adayı Mesut Günaydın kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title