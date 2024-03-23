Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi defnedildi

"ACIMIZ TARİFSİZ"

Ünlü oyuncunun yakınları ve sevenleri, son göreverini yerine getirmek için Üsküdar Şakirin Camii'ndeydi.

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Öztan'ın oğlu, "Üzgünüm, ne diyebilirim ki? Acımız tarifsiz, annemi sonsuzluğa uğurluyoruz. Sevenlerimiz yalnız bırakmadı, katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Cenazeye sanat dünyasından; Perihan Savaş, Serdar Gökhan, Safiye Soyman, Nuri Alço, Meral Konrat, Engin Çağlar, Nilüfer Aydan,Tuğba Özay ve Bora Gencer katıldı.

Bahar Öztan, ikindi sonrası kılınan cenaze namazı sonrası dualarla sonsuzluğa uğurlanarak, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.