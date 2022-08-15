Ünlü oyuncu Ashton Kutcher açıklamasıyla şaşırttı! İki yıl önce duyma ve görme yetisini kaybetmiş

Dünyaca ünlü oyuncu Ashton Kutcher, iki yıl önce nadir görülen bir vaskülit türü teşhisin konduğunu söyledi. Ünlü oyuncu bu sendromdan dolayı uzun süre duyamadığını ve göremediğini belirtti.

Kelebek Etkisi olmak üzere birçok yapımda rol alan yıldız oyuncu Ashton Kutcher, National Geographic'te yayımlanan Running Wild With Bear Grylls: The Challenge'da konuştu. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamayla hem hayranlarını şaşırttı hem de üzdü.

"TOPARLANMAM BİR YILIMI ALDI"

Ünlü oyuncu iki yıl önce nadir bir hastalığa yakalandığını söyledi. 44 yaşındaki oyuncu 2 yıl önce doktorların kendisine nadir bir vaskülit türü teşhisi koyduğunu açıkladı. Kutcher, "İki yıl önce vasülitin çok nadir bir türünü yaşadığımı öğrendim. Görme, duyma ve dengemi sağlama yetimi mahvediyordu. Toparlanmam neredeyse bir yılımı aldı."

VASKÜLİT NEDİR?

Vasküllit, kan damarlarının iltihaplanmasıyla çeşitli doku ve organların işlevine zarar vermesine deniyor ve cogan sendromu gibi hastalıklara neden olabiliyor. Sebebi tam olarak bilinmeyen vaskülitin bazı türleri, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kan damarı hücrelerine saldırmasından kaynaklanıyor. Kaynak: Independent