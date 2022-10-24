"Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'ye ait olduğu iddia edilen Twitter hesabı"

Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin , 'sansür yasası' ile ilgili sanatçı ve aydınlara çağrıda bulunduğu ve sosyal medya hesabından "Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatan bulamazsanız, korkmayın" paylaşımında bulunduğu iddia edildi.

Oyuncu Ali Sürmeli, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 'Sansür Yasası'na tepki gösterdiği öne sürüldü.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Oyuncuya ait olduğu söylenen Twitter hesabından "Bugün Meclis'ten geçen yasa, alenen sansür yasasıdır. İktidar, ülkenin iflasını gizlemek için muhalif sesleri kısmak, özgür düşünceyi engellemek istemektedir. Sanatçı ve aydınları ses çıkarmaya davet ediyorum. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatan bulamazsanız! Korkmayın" dediği iddia edildi.

HESABI VE PAYLAŞIMLARI YALANLADI

Ali Sürmeli resmi Instagram hesabından "Adıma açılmış Twitter hesabıyla ilgim yoktur" paylaşımında bulundu.

HESAP BAŞKA BİRİ TARAFINDAN AÇILMIŞ

Ali Sürmeli'ye ait olduğu iddia edilen bu hesap, başka biri tarafından açılan parodi bir hesap. Hali hazırda bilgiler kısmında bu açıkça belirtilmiş.