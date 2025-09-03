Ünlü modelden ağızları açık bırakan itiraf: 'Sürekli aldatan biriydim'

Ünlü mode Kelly Brook, evlenmeden önce "sürekli aldatan" biri olduğunu açıkladı. 2022 yılında Jeremy Parisi ile evlenen model ve eski Loose Women yıldızı, Çarşamba günü ITV öğle programında gençlik yıllarında tek eşli ilişkilerde zorlandığını anlattı.

"Bunu daha önce hiç söylemedim, ama yıllarca kendimi sürekli aldatan biri olarak gördüm," dedi.

"Çünkü hep tek eşli olması gereken ilişkiler içindeydim ama sonunda öyle olmuyordu; ya ilişkiler bozuluyordu ya da bir taraf mutlaka başkasıyla oluyordu."

Önceki ilişkilerindeki aldatmalar nedeniyle Kelly, kendi geliştirdiği bir kuralı uygulamaya başladı: "Eğer onlar aldatırsa, sen de aldatırsın."

"Ve çoğu zaman, onların bunu itiraf etmemesi bile bir şekilde fark ediliyordu. Sonuçta, herkes kendi işini yapıyor gibi oluyor ve ilişkide gerçek bir bağ kurulamazdı."

Kelly, bu döngüde Jeremy ile tanışana kadar kaldı. On yıl önce karşılaştığı Jeremy sayesinde, "ilişkideki en iyi versiyonum" olduğunu söyledi.

"Jeremy ve ben birbirimize tamamen odaklıyız," dedi gülümseyerek.

"Hiç aldatmadık. Üç yıldır evliyiz, on yıldır birlikteyiz ve hâlâ yeni evli gibiyiz. Çok aşığız ve bu bana büyük bir umut veriyor."

Loose Women programı, TikTok'ta paylaştığı bir klipte Kelly hakkında şu yorumu yaptı: "Kelly, doğru kişi karşına çıktığında ilişkilerde oyun oynamayı bırakmanın kanıtı!"

Jeremy ile tanışmadan önce Kelly, Jason Statham, Billy Zane ve Thom Evans gibi ünlülerle ilişkiler yaşamıştı.