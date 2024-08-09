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Ünlü model, Türkiye dönüşü ülkesinde apar topar gözaltına alındı

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Türkiye'ye estetik operasyon için gelen İngiliz model Katie Price, ülkesine döner dönmez havalimanında gözaltına alındı.

Yüz gerdirme operasyonu yaptırdığı Türkiye'den oyuncu sevgilisi JJ Slater ile beraber dönen İngiliz televizyon yıldızı ve model Katie Price, hakkında açılan borç davasının duruşmasına katılmadığı suçlamasıyla havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

YÜZÜ ŞİŞ VE BANDAJLIYDI

Modelin yüzü şiş ve bandajlı halde gözaltına alındığını gösteren görüntüler basına yansıdı. 31 yaşındaki sevgilisi ise valizleri alarak havalimanından ayrıldı. Dün geceyi nezarette geçiren Price, bugün mahkemeye çıkacak.

Ünlü model, Türkiye dönüşü ülkesinde apar topar gözaltına alındı

DURUŞMAYA KATILMADI

2019'da iflas ettiğini duyuran Price'ın geçen ay iflas davasının duruşmasına katılması gerekiyordu ancak ünlü isim estetik yaptırmak için sevgilisi ve oğluyla Türkiye'deydi.

İşte gözaltı anından kareler;

Ünlü model, Türkiye dönüşü ülkesinde apar topar gözaltına alındı

Ünlü model, Türkiye dönüşü ülkesinde apar topar gözaltına alındı

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Katie Price Katie Price Operasyon Türkiye Ünlüler Magazin Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

ülkeye bak biri geliyor estekik icin ölüyor diğeri gözaALTINA ALINIYOR YE KÜRKÜM YE HESABI HAHAH

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