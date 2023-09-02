Ünlü Model Miranda Kerr Dördüncü Çocuğunu Bekliyor

Ünlü model Miranda Kerr, son zamanlarda bebek heyecanı yaşıyor. Kerr, dördüncü çocuğunu beklediğini duyurdu.

40 yaşındaki eski Victoria's Secret Meleği, Snapchat'te hamileliğinin artık belli olmaya başladığı bir fotoğraf yayınladı.

Kerr, aynı zamanda Instagram paylaşımlarında da hayranlarını Snapchat hesabına yönlendirerek sürpriz habere dikkat çekti.

Miranda Kerr, eski kocası Orlando Bloom'dan bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Ayrıca 2017'de evlendiği Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile de Myles ve Hart isminde iki oğlu daha bulunuyor.