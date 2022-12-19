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Ünlü model Didem Soydan'dan, çıplak poz isteyen takipçisine çok konuşulacak cevap

Magazin Haberleri

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan model Didem Soydan, son olarak dekolteli ve bornozlu pozunu yayınladı. Soydan'ın bu fotoğrafına bir takipçisi tarafından "Tamamen açın da kurtulun" diye yorum yapıldı. Soydan'ın takipçisine "Google'da var sen aç bak da kurtul" yanıtı ise çok konuşuldu.

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından birbirinden farklı paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. O isimler arasında yer alan model Didem Soydan'ın son paylaşımı da çok konuşuldu.

Ünlü model Didem Soydan'ın çıplak poz isteyen takipçisine verdiği karşılık çok konuşuldu

Sosyal medyada verdiği yanıtlarla da gündeme gelen Soydan paylaşımlarına bol bol beğeni alırken tepkisel yorumlar da aldı. Bir takipçi Soydan'ın dekolteli pozlarına "Şunları komple açın da kurtulun" diyerek dikkat çekti.

Ünlü model Didem Soydan'ın çıplak poz isteyen takipçisine verdiği karşılık çok konuşuldu

"GOOGLE'DE AÇIK HALİ VAR"

Soydan ise bu yorumu atlamadı ve takipçisine yanıt verdi. Başarılı model bu takipçisine yanıtında "Var açığı Google'la kurtul kardeşim" dedi. Didem Soydan'ın bu iddialı yanıtı hayranlarından beğeni aldı.

İşte o diyalog:

Ünlü model Didem Soydan'ın çıplak poz isteyen takipçisine verdiği karşılık çok konuşuldu

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Didem Soydan Sosyal Medya Magazin Haberler

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