Ünlü Modacılar Aslı Şener ve Selma Oruç, Sibel Can'ın Giyim Tarzını Eleştirdi

Ünlü modacılar Aslı Şener ve Selma Oruç, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Ünlü isimlerin tarzından bahseden modacılar, Sibel Can'ın fiziğine uygun giyinmediğini belirtti.

"SİBEL CAN'IN GİYİM TARZINI DEĞİŞTİRMEK İSTERİM"

Kalaycıoğlu'nun "Elinizde bir sihirli değnek olsa kimin gardırobunu sil baştan değiştirmek istersiniz?" sorusu üzerine konuşan Selma Oruç, "Sibel Can'ı giydirmek isterim yani onun gardırobunu benim tasarımlarımla bizim tasarımlarımızla doldurmak isterim. Sibel Can'ın giyim tarzını çok uzun yıllardır hep dikkatlice izlerim takip ederim açıkçası. Benim tasarımlarımla Sibel Can'ı görmek isterdim" dedi.

"SİBEL CAN PROPORSÜYONUNA GÖRE GİYİNMİYOR"

Aslı Şener ise, "Ünlü isimleri biraz sizin yönlendirmeniz gerekiyor. Çünkü onlar çok yoğun çalışıyor. Olay biraz bizde bitiyor. Bu tasarımların hepsinde büyük emekler var. Sibel Hanım eskiden daha güzel giyiniyordu. Biraz proporsüyonuna uygun giyinse, zaten çok güzel bir kadın" ifadelerini kullandı.