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Ünlü modacıdan duygusal anneler günü paylaşımı

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Başarılı modacı Cemil İpekçi yıllar önce kaybettiği annesi Sahire Tokay'ın çocukluk resmini paylaştı. Annesini duygusal sözlerle anan ve anneler gününü kutlayan ünlü modacının paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü modacıdan duygusal anneler günü paylaşımı

"Sahirem, annem, anam, arkadaşım, dostum, sırdaşım, ruh ikizim anneler günün kutlu olsun"

Başarılı modacı Cemil İpekçi yıllar önce kaybettiği annesi Sahire Tokay'ın çocukluk resmini paylaştı. Annesini duygusal sözlerle anan ve anneler gününü kutlayan ünlü modacının paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

DurakMedya'da yer alan habere göre moda dünyasının sıra dışı isimlerinden olan Cemil İpekçi annesi Sahire Tokay'ın çocukluk resmini paylaştı.

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Anneler günü nedeniyle annesini duygusal sözlerle anan ünlü modacı sosyal medya hesabından şu satırları yayınladı: "Sahirem, annem, anam, arkadaşım, dostum, sırdaşım, ruh ikizim. Senin bırakıp sonsuzluğa gittiğin yılları sayamıyorum.

Sanki daha dün karşılıklı kahve içip sana içimi döküyordum. Bilmem bir gün tekrar kavuşabilecek miyiz. Seni özlüyorum ama bir taraftan da ansızın bırakıp gittiğin için kırgın ve kızgınım sana.

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Her nerede isen Rabbimden sana huzur ve mutluluklar dilerim. Nurlarda yat. Anneler günün kutlu olsun Sahire Sultanım" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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