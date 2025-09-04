Haberler

Ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani hayatını kaybetti

Modern İtalyan stilinin ve zarafetin öncüsü olarak tanınan ünlü moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan haber ajansı AGI'nin duyurduğu acı haberi, Armani Grubu da doğruladı. Şirket, "Onun kurduğu mirası saygı, sevgi ve sorumlulukla sürdürmeye kararlıyız" açıklamasını yaptı.

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi ilk olarak İtalyan haber ajansı AGI duyurdu. Modern İtalyan stilinin ve zarafetin simgesi haline gelen Armani'nin vefatı, moda dünyasında büyük üzüntü yarattı.

AİLESİNİN YANINDA VEFAT ETTİ

Armani Grubu tarafından yapılan açıklamada, ünlü tasarımcının ailesinin yanında huzur içinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, vizyonu ve tutkusu ile bizi bir araya getiren kurucumuzu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak onun ruhu ile mirasını sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Şirket, cumartesi ve pazar günü Milano'da bir cenaze salonu kurulacağını, ardından tarihi belirlenmemiş özel bir cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

MODA DÜNYASINDA BİR EFSANE

1975 yılında kendi markasını kuran Giorgio Armani, yalnızca tasarımlarıyla değil, aynı zamanda iş vizyonu ile de moda endüstrisinin en etkili isimlerinden biri oldu. Modern İtalyan stilini, zarafet ve sadelikle bütünleştiren Armani, hem haute couture hem de hazır giyim alanında büyük bir marka imparatorluğu yarattı.

2,3 MİLYAR EURO'LUK DEV İMPARATORLUK

Bugün yıllık cirosu yaklaşık 2,3 milyar euro olan Armani Grubu, tasarımcının yarattığı mirası sürdürmeye devam ediyor. Şirket, moda dünyasında lüksün ve sadeliğin buluştuğu bir ekol olarak anılmaya devam edecek.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

gerçekten başarılı bir marka kurmuş türkyede 5 kuruş etmez t şortları 3-5 bin iraya sattıklarına göre

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Doğru cehenneme..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHad Bildiren:

Nereden biliyorsun Allah mısın kitapsız ?

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
