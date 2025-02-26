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Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bebek heyecanı! Doğum öyküsünü bu videoyla paylaştılar

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Teknik Direktör Volkan Demirel'in eşi ünlü manken Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne oldu. Yeni doğan bebeğin isminin Yasmin olduğu öğrenilirken; sosyal medya hesabından doğum sonrası ilk kez paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, hem bebeğiyle poz verdi hem de doğum öyküsü paylaştı.

Ünlü manken Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olmasının ardından duygulandıran bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski futbolcu Volkan Demirel ile evli olan ünlü manken Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı. Üçüncü çocuklarına kavuşan çiftin bebeklerinin isminin Yasmin olduğu öğrenildi.

İLK POZLARINI VERDİLER

Sosyal medya hesabından doğum sonrası ilk kez paylaşım yapan Zeynep Sever Demirel, bebeğiyle poz verdi. Doğum hikayesini de video olarak paylaşan Demirel, duygu dolu ifadeler kullandı.

"Aylar önce bir hamilelik günlüğü başlatmıştım buradan. Dilim yettiğince kendi tecrübelerimi paylaştım, sizlerden de çok güzel mesajlar, öneriler aldım, birbirimize destek olduk. Bu son video, bizim doğum hikayemiz" diye yazan Demirel, "Ben ikinci doğumumu evde ve 20 dakikada yapmış kadınım, bunu 5 dakikada doğurur çıkarım" diye böbürlenen anasına 5 saat sancı çektirerek (bu noktada mübalağasız anam ağladı deyimi gerçek olmuştur) yine çok büyük konuştun dedirtti" ifadelerini kullandı.

"25 KİLO ALDIM"

25 kilo aldığını da belirten Demirel, "Kendisi 4 kiloluk bir nur topu gibi olup, bana da verilmesi gereken nur topu gibi bir 25 kilo bırakarak, veee önceki tecrübelerime dair ne varsa bildiğim hepsini alt üst ederek dünyaya gözlerini açtı. Evet doktorumun da dediği gibi her doğum farklıymış. Bana gelince, sanki ilk defa bu duyguları yaşıyor gibiyim, onu ne kucağımdan indiresim, ne de kimselere veresim var, bir süre yaka süsüm gibi gezecek galiba benimle… İstemeyenlere sonsuz saygı duymakla beraber, Allah isteyen herkese nasip etsin diyor ve bazı teşekkürlerim var onlara geçiyorum" dedi.

Volkan-Zeynep Demirel çiftinin bebek heyecanı! Doğum öyküsünü bu videoyla paylaştılar
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Filistinli çocukların Afrikadaki çocukların ülkemizdeki yoksul ailelerin çocuklarinin hikayesi beni daha çok ilgilendiriyor!Pamuklara sarılan çocuklar degil mazlum çocuklar sevilmeyi hakediyor!Nasıl olsa sıcaktan sıcağa,konfordan konfora gezecek o da bir melek ama herşeyi yerinde yağlamaya yıkamaya gerek yok!!!Maşhaallah.

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