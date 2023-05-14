Ünlü komedyen Ata Demirer, Bozcaada'da oyunu kullandı

Ünlü Komedyen Ata Demirer, Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda 1004 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Çanakkale'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri devam ediyor. Çanakkale il genelinde saat 17.00'ye kadar 1591 sandıkta, 436 bin 13 seçmen oy kullanma işlemi devam edecek.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde de 8 sandıkta 2 bin 691 seçmen oy kullanıyor. Ünlü Komedyen Ata Demirer, Bozcaada ilçesi Halk Eğitim Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için 1004 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Ata Demirer, oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabından, o anları 'Oyumuzu kullandık' notuyla paylaştı. - ÇANAKKALE