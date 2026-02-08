Ünlü iş İnsanı Sertan Ayçiçek, erkek kardeşini nişanladı

İş dünyasının tanınan isimlerinden Sertan Ayçiçek, erkek kardeşi Semih Ayçiçek'i aile arasında düzenlenen sade ve samimi bir törenle nişanladı.

Semih Ayçiçek, hayatını birleştirme yolunda ilk adımı Ebru Koyuncu ile attı.

Koyuncu ve Ayçiçek ailelerinin büyüklerinin hayır dualarıyla yüzüklerin takıldığı törende, iki ailenin kısa sürede kaynaşması da dikkat çekti. Samimi atmosferiyle öne çıkan nişan merasiminde çiftin uyumu ve neşesi gözlerden kaçmadı.

Gösterişten uzak törenin ardından aile üyeleri, bu özel günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.

Genç çift, Sertan Ayçiçek ve 37 yıllık aile dostları, sanayici iş insanı Orçun Ayral ile birlikte poz verdi.