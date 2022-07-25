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Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi

Snob Magazin - Magazin
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Ünlü Çiftten Kötü Haber Geldi

Son olarak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide rol alan İrem Helvacıoğlu, bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten kötü haber geldi. İşte detaylar...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında dört yıllık sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşayan güzel oyuncu, sevgilisinden sürpriz bir kararla ayrıldı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Yaz dönemini tatil yaparak ve dinlenerek geçirmek istediklerini söyleyen Helvacıoğlu ile Özcan çiftinden sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu ve sevgilisinin birlikte çekilen fotoğraflarını silmesi kafaları karıştırdı.

Bu durumu fark eden sosyal medya kullanıcıları, "İrem ile Yolaç ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Çiftten henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

"EĞER EVLENİRSEK..."

Helvacıoğlu, "Yolaç Özcan ile evlenecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Bilmem... Belki olur sürpriz. İlişkimiz güzel gidiyor. Evlenme durumumuz olursa sizin haberiniz olur." yanıtını vermişti.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu son olarak 'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide Engin Öztürk ile başrolü paylaştı.

İREM HELVACIOĞLU ÖZEL HAYATI

İrem Helvacıoğlu son olarak ünlü gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadı.

Snob Magazin / Magazin

Annenin Sırrıdır Çocuk İrem Helvacıoğlu Magazin Haberler

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