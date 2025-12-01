Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, iki çocuklarının eğitimi için yaşamlarını İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıdı. Çiftin, 6 yaşındaki Vina ve 1 yaşındaki Rika için daha iyi bir eğitim planladığı öğrenildi. Boz ve Erdeniz, İstanbul'daki evlerini kapatmadı. İş projeleri için Türkiye'ye zaman zaman gelmeyi sürdürecekler.

SANAT VE SPOR DÜNYASINDA YENİ YURT DIŞI TRENDİ

Londra, son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor. Daha önce Şahan Gökbakar, İnci Türkay ve Atilla Saral gibi isimlerin de şehre yerleştiği biliniyordu. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un da Londra'dan ev aldığı iddia edilmişti.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DA GİTMİŞTİ

Öte yandan oyuncu Engin Altan Düzyatan da ailesiyle Dubai'ye taşındığını açıklamış; çocuklarının daha iyi dil ve eğitim imkânına sahip olması için bu kararı aldığını söylemişti.