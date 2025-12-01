Haberler

Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke
Güncelleme:
Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşındı. İstanbul'daki evlerini kapatmayan çift, iş oldukça Türkiye'ye gidip gelmeye devam edecek.

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, iki çocuklarının eğitimi için yaşamlarını İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıdı. Çiftin, 6 yaşındaki Vina ve 1 yaşındaki Rika için daha iyi bir eğitim planladığı öğrenildi. Boz ve Erdeniz, İstanbul'daki evlerini kapatmadı. İş projeleri için Türkiye'ye zaman zaman gelmeyi sürdürecekler.

Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

SANAT VE SPOR DÜNYASINDA YENİ YURT DIŞI TRENDİ

Londra, son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor. Daha önce Şahan Gökbakar, İnci Türkay ve Atilla Saral gibi isimlerin de şehre yerleştiği biliniyordu. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un da Londra'dan ev aldığı iddia edilmişti.

Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DA GİTMİŞTİ

Öte yandan oyuncu Engin Altan Düzyatan da ailesiyle Dubai'ye taşındığını açıklamış; çocuklarının daha iyi dil ve eğitim imkânına sahip olması için bu kararı aldığını söylemişti.

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıTermeli Osman:

Türkiye'den kazandıkları parayla yurt dışına gidiyorlar sonra para bitince tekrar geri dönerler ve iş bulmazlar inşalah sonra da ülke de açız diye ağlarlar....

Yorum Beğen222
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yok yok merak etme bizde ahmak çokken aç kalmazlar iş bulurlar

yanıt51
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

filmleri gösterilen eski sinama oyuncularının çoğu yokluk içinde bir köşede kaybolup gittiler ne olduğunu bilmediğim duymadığım izlemediğim yeni yetmeler kalitesiz filmlerden muazzam paralar kazanıp padişah gibi yaşıyorlar

yanıt24
yanıt1
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bizde yolunacak kazlar o kadar çok ki paraları bitince geri gelip yine kaz yolacaklar gitsinler bir daha dönmesinler

yanıt18
yanıt1
Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Bunlar nerenin ünlüsü ben tanımıyorum

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Türkiye hepsiniz zengin etti de bunlara yaranamadı

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıaytasaga:

Durumu olanlar kendini kurtarsın olmayanlar padışahım çok yaşa demeye devam.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
