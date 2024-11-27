Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası

Çeşme'nin ünlü plajı MOMO'nun sahibi Burak Beşer ile Ece Akbulut, 2020 yılında evlendi. Ancak çift, geçen yıl Beykoz Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Daha sonra Ece Akbulut Beşer, eski eşinin evlilikleri sırasında kendisini aldattığını öğrendiğini belirterek anlaşmalı boşanma kararına itiraz etti ve dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

ALDATILMA GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

İstinaf Mahkemesi, Ece Akbulut Beşer'i haklı bularak anlaşmalı boşanma kararını iptal etti. Bunun ardından Ece Akbulut Beşer, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak çekişmeli boşanma davası açtı. Oda TV'de yer alan habere göre Burak Beşer'in P.Ö. adlı bir kadınla aynı evde yaşadığı, bu kişiyi ailesi ve yakın çevresiyle tanıştırdığı iddia edildi. Ayrıca Beşer'in 2023 yılında Atina'da ve 2024 yılında Amerika'da aynı kadınla kaldığı, birlikte partilere katıldığı ve İstanbul'a dönerken aynı uçakta bulunduğu öne sürüldü. Bu iddiaları destekleyen video ve fotoğraflar da dosyaya girdi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Ece Akbulut Beşer, avukatı Osman Hacıbekiroğlu aracılığıyla dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Müvekkil, eşinin aldatma eylemleri ve evlilik dışı ilişki yaşaması nedeniyle derin üzüntü yaşamış, kadınlık gururu kırılmış ve itibarı zedelenmiştir. Evlilik birliğinin bozulmasında müvekkilin hiçbir kusuru yoktur. Boşanmaya neden olan olaylar, Burak Beşer'in hatalı davranışlarından kaynaklanmaktadır"

Dilekçede, 50 milyon maddi ve 50 milyon manevi olmak üzere toplam 100 milyon lira tazminat talebinin yanı sıra Ece Akbulut Beşer için aylık 400 bin lira nafaka istendiği belirtildi.